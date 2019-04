Serie A: Atalanta Udinese, Fiorentina Sassuolo

Atalanta Udinese alle 19 e Fiorentina Sassuolo alle 21 chiudono il programma della Serie A (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Gasperini, "nessuna fatica può frenarci" - "Viaggiamo forte da tanti mesi: non ci sono fatiche e pesi mentali che possano porci dei freni". Alla vigilia del match casalingo con l'Udinese, Gian Piero Gasperini carica la sua Atalanta, negando la stanchezza per le due rimonte vittoriose a Napoli e con la Fiorentina tra lunedì e giovedì: "Abbiamo inaugurato benissimo una settimana importante e, a parte Toloi, stiamo tutti bene - spiega il tecnico nerazzurro -. Siamo attenti, siamo pronti e abbiamo fiducia, altrimenti non rimonteremmo le gare. Episodi a parte, crediamo sempre nella possibilità di ribaltare il risultato". Il tecnico mette comunque in guardia i suoi: "All'andata sul 2-1 per noi ci fu un palo clamoroso di Fofana. Le partite sono così: giochi meglio ma magari non riesci a concretizzare. Noi abbiamo bisogno di vincere per fare classifica, non andiamo avanti a pareggi". La chiosa è una consapevolezza della forza del gruppo: "Vedo i miei molto consapevoli e motivati. L'elettricità che si percepisce in città e tra i tifosi deve servire per ricaricarci le energie, senza farci prendere troppo dall'euforia"

Fiorentina col Sassuolo tra proteste e tabù vittoria - Dopo aver fallito giovedì contro l'Atalanta anche l'ultimo obiettivo stagionale (l'accesso alla finale di Coppa Italia), la Fiorentina è attesa dai propri tifosi contro il Sassuolo (ore 21) ad uno scatto di orgoglio per cercare una vittoria che in Serie A le manca al Franchi da oltre 4 mesi, dal 16 dicembre, 3-1 con l'Empoli. Un lungo digiuno che ha condizionato la seconda parte della stagione allontanando la squadra viola dalla zona-Europa e aumentando sempre più delusione e malumore tra i propri sostenitori. Anche stasera si annunciano proteste nei confronti della proprietà del club come già accaduto in occasione dell'ultima partita interna, quella pareggiata 0-0 con il Bologna due settimane fa. Intanto Montella per questo impegno ha convocato 23 giocatori: si tratta di Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Veretout, Vlahovic. Gli unici giocatori indisponibili per problemi fisici sono Terracciano e Pjaca.