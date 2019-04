LaLiga: il Barcellona prepara la festa

Il Barcellona si prepara a festeggiare il titolo con +9 sull'Atletico. Basterà fare gli stessi punti dei rivali e si attendono due successi agevoli per entrambe con Levante e Valladolid. Nella volata per il quarto posto procedono appaiate Getafe e Siviglia, che hanno rispettivamente un avversario scomodo in trasferta come la Real Sociedad e uno facile come il Girona. Prosegue l'agonia del Real, che gioca in casa del Rayo. L'Athletic Bilbao prova a blindare il settimo posto che vale l'Europa League ospitando l'Alaves che insegue a -3.

Il quadro della 35/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)