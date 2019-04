Coppa Italia: Milan-Lazio 0-1

Milan (3-4-3): Reina, Musacchio, Caldara (20'st Cutrone), Romagnoli, Calabria (41'pt Conti), Kessie, Bakayoko, Laxalt, Suso, Piatek, Castillejo (13'st Calhanoglu). (99 G.Donnarumma, 90 A.Donnarumma, 20 Abate, 68 Rodriguez, 17 Zapata, 16 Bertolacci, 21 Biglia, 11 Borini, 39 Paquetá). All.: Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Filipe, Bastos, Acerbi, Romulo, Milinkovic-Savic (15'pt Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (40'st Badelj), Lulic, Correa (30'st Caicedo), Immobile. (23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 13 Wallace, 14 Durmisi, 32 Cataldi, 66 Jordao, 77 Marusic, 30 Pedro Neto). All.: Inzaghi.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo. Reti: nel st 13' Correa. Angoli: 7-5 per il Milan.

Recupero: 3' e 3'.

Ammoniti: Luiz Filipe, Conti per gioco falloso; Caicedo, Bakayoko per comportamento non regolamentare. Spettatori: 61.045 per un incasso di 1.267.958,20 euro.