Da Inter a Toro, cinque turni per la corsa Champions

La volata Champions è scattata e promette grandi colpi di scena, sorpassi, controsorpassi, clamorosi rovesci, da qui fino a domenica 26 maggio, ossia fino all'ultima giornata di campionato.

In cinque turni si deciderà tutto e si disegneranno anche gli scenari futuri - mercato compreso - per molte squadre le quali, sapendo di introitare i proventi del torneo più prestigioso (ed economicamente più ricco del mondo), progetterebbero anche colpi proibiti.



Juve (che alla prossima Champions accede matematicamente) e Napoli (a un passo) possono considerarsi fuori dalla mischia, lo stesso non vale per altre squadre. La classifica recita: Inter punti 61, a -6 dal Napoli; Milan e Atalanta 56; Roma 55; Torino 53; Lazio 52. O Champions o morte, dunque, oppure Europa League: dipenderà anche dal verdetto della Coppa Italia.



Da qui alla fine della giostra non mancheranno le sfide al cardiopalmo, o comunque nelle quali ci si giocherà tanto se non tutto. Le prime andranno in scena nel prossimo week-end, che proporrà la doppia sfida Milano-Torino, con il derby d'Italia e Toro-Milan.

I granata nella giornata successiva giocheranno il derby della Mole, ma gli occhi saranno puntati sullo stadio Olimpico dove sarà di scena l'Atalanta contro la Lazio.

Alla 36/a ancora l'Olimpico protagonista con il confronto Roma-Juve, mentre Juve e Atalanta s'incroceranno sette giorni dopo, con l'Inter che andrà a Napoli.

La sfida Torino-Lazio dell'ultimo turno potrebbe valere tutto o niente, dipenderà dalla posizione di classifica delle due contendenti: culleranno ancora il sogno Champions?

- 34/a giornata: Roma-Cagliari (sabato 27 aprile, alle 20,30) Inter-Juventus (sabato 27 aprile, alle 20,30) Sampdoria-Lazio (domenica 28 aprile, alle 18) Torino-Milan (domenica 28 aprile, alle 20,30) Atalanta-Udinese (domenica 28 aprile, alle 19)

- 35/a giornata: Juventus-Torino (venerdì 3 maggio, alle 20,30) Udinese-Inter (sabato 4 maggio, alle 20,30) Lazio-Atalanta (domenica 5 maggio, alle 15) Genoa-Roma (domenica 5 maggio, alle 18) Milan-Bologna (lunedì 6 maggio, alle 20,30)

- 36/a giornata: Atalanta-Genoa (sabato 11 maggio, alle 15) Cagliari-Lazio (sabato 11 maggio, alle 18) Fiorentina-Milan (sabato 11 maggio, alle 20,30) Torino-Sassuolo (domenica 12 maggio, alle 12,30) Roma-Juventus (domenica 12 maggio, alle 20,30) Inter-Chievo (lunedì 13 maggio, alle 21)

- 37/a giornata: Sassuolo-Roma (sabato 18 maggio, alle 20,30) Juventus-Atalanta (domenica 19 maggio, alle 15) Empoli-Torino (domenica 19 maggio, alle 15) Milan-Frosinone (domenica 19 maggio, alle 18) Napoli-Inter (domenica 19 maggio, alle 20,30) Lazio-Bologna (lunedì 20 maggio, alle 20,30)

- 38/a giornata (domenica 26 maggio): Inter-Empoli Torino-Lazio Spal-Milan Roma-Parma Atalanta-Sassuolo.