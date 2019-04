Riecco Tottenham, City rischia flop in Premier

"Sono dispiaciuto di non essere in semifinale di Champions, non è una questione o meno di conquista del 'quad': la verità è che essere usciti mi ha fatto star male, non posso negarlo e sarebbe inutile farlo. Non voglio, però, che i giocatori dimentichino cosa abbiamo perso mercoledì, tuttavia sono orgoglioso di loro e della prestazione che hanno offerto contro il Tottenham". Così' Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, alla vigilia della sfida contro il Tottenham, la terza in pochi giorni fra Premier e Champions. "Domani mi aspetto un'altra partita intensa - ha osservato il tecnico spagnolo - giocata all'attacco da entrambe: il Tottenham è una grande squadra, e lo ha dimostrato, ma noi vogliamo vincere per continuare a inseguire il titolo d'Inghilterra. Non mi interessa cosa farà il Liverpool, per adesso penso solo al Tottenham e alla partita di domani".

Guardiola contro Pochettino tre giorni dopo le forti emozioni Champions. City-Tottenham è il clou del fine settimana pasquale. C'è tanta voglia di rivedere la sontuosa e spietata City-Tottenham di Champions, una delle vette del calcio di sempre, e le due squadre replicano domani in Premier con animi antitetici. Spurs al settimo cielo, Citizens sopraffatti dalla delusione e concentrati sullo scudetto che contendono al lanciato Liverpool che ha tutte gare facili. Guardiola dopo il Tottenham recupera il derby con l'United. Se stecca una delle due gare rischia di perdere pure la Premier visto che i Reds non dovrebbero fallire a Cardiff. Affascina anche la corsa ai due posti Champions residui: Chelsea e Arsenal, semifinaliste in Europa League, hanno facili impegni in casa mentre l'United rischia di staccarsi giocando in casa dell'Everton.

Il quadro della 35/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Manchester City-Tottenham ore 13:30

West Ham-Leicester ore 16

Wolverhampton-Brighton

Huddersfield-Watford

Bournemouth-Fulham

Newcastle-Southampton ore 18:30

Everton-Manchester United domenica ore 14:30

Arsenal-Crystal Palace ore 17

Cardiff-Liverpool

Chelsea-Burnley martedì ore 21