Ligue1: nuova chance scudetto per il Psg contro il Monaco

Il Psg ha mollato dopo l'uscita dalla Champions tanto che ha preso 10 gol in tre gare con un pari e due ko rimandando la festa scudetto. Ha perso pure il recupero col Nantes, senza 9 giocatori e ora non vuole più differire la conquista del titolo. L'occasione è domenica quando al Parco dei Principi arriva un Monaco che ha schivato la paura di retrocedere dopo un torneo comunque da dimenticare. Il Lilla secondo ha un compito facile a Tolosa, mentre l'altra gara di cartello è Reims-St.Etienne, in corsa per l'Europa League.

Il quadro della 33/ma giornata