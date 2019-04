Inter Roma, probabili formazioni

Uno spareggio per la Champions, contro la Roma ''che è in un momento positivo'' con un dubbio di formazione che scioglierà solo a pochi minuti dalla partita: ''Lautaro o Icardi? Difficile dirlo ma entrambi meriterebbero di giocare''. Luciano Spalletti a San Siro sfida il suo passato per consolidare il terzo posto e tenere a distanza un avversario diretto nella lotta all'Europa che conta. Sei punti di distanza che sono l'immagine dei progressi fatti dalla squadra nerazzurra. ''Ritrovarsi a sei giornate dalla fine - spiega in conferenza - contro una squadra di valore come la Roma significa aver ridotto quel gap con le squadre che negli ultimi anni hanno occupato in maniera stabile il podio del nostro campionato e cioè Napoli e Roma. E' un momento importantissimo''. L'Inter è concentrata, Spalletti fiducioso e lo dice a modo suo: ''La corda è tirata al punto giusto, non è moscia e non rischia di spezzarsi. Andiamo a stimolarla in tutti i sensi e quando la andiamo a stimolare fa un bel suono''. L'Inter come uno strumento a corde che vuole comporre la sinfonia della Champions League. Difficile dire se sarà Mauro Icardi a far esplodere San Siro oppure Lautaro Martinez ormai recuperato. Spalletti non scopre le carte. Le recenti affermazioni dell'allenatore fanno pensare ad una preferenza per il numero 10 ma l'esperienza dell'ex capitano, in una sfida decisiva, potrebbe incidere nella scelta della punta titolare. Non a caso Icardi è andato a segno all'andata, con un gol di testa su assist di Brozovic. Questa volta in campo non ci sarà il centrocampista croato che lavora per tornare contro la Juventus la prossima settimana: ''lo valuteremo anche se diventa rischiosissimo. Borja Valero è recuperato, Vecino e Gagliardini hanno fatto bene e potrei schierare anche Joao Mario con una posizione più arretrata''. Di fronte, Edin Dzeko forse all'ultima partita da avversario a San Siro. Sono insistenti, infatti, i rumors sul futuro dell'attaccante giallorosso che sembrerebbe il bomber scelto per sostituire Icardi. ''Parlo dei miei giocatori. Oggi c'è da affrontarlo ed è temibilissimo. Per il mercato chiedete ad Ausilio'', si limita a dire Spalletti. Il futuro di Mauro Icardi, comunque, infiammerà l'estate nerazzurra anche se a sentire Wanda Nara, l'argentino non sarebbe intenzionato a lasciare Milano. ''Mauro continua a segnare. Lui va avanti perché è il forte della famiglia. Adesso è più sereno. Abbraccia tutti perché ha sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti.

Probabili formazioni di Inter-Roma. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 5 Gagliardini, 8 Vecino; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi. (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 29 Dalbert, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 10 Lautaro, 11 Keita, 87 Candreva). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic, D'Ambrosio, Gagliardini, Lautaro, Politano, Skriniar. Indisponibili: Brozovic, Vrsaljko. Roma (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 42 Nzonzi; 22 Zaniolo, 7 Lo.Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. (1 Olsen, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 19 Coric, 53 Riccardi, 8 Perotti, 27 Pastore, 17 Under, 34 Kluivert, 14 Schick). All.: Ranieri. Squalificato: Kolarov. Diffidati: Cristante, Florenzi, Schick, Zaniolo. Indisponibili: De Rossi, Karsdorp, Santon. Arbitro: Guida di Torre Annunziata.