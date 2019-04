Motogp: Rins vince il gp delle Americhe, Rossi secondo

Alex Rins ha vinto il gp delle Americhe, classe MotoGp. Il pilota spagnolo della Suzuki, al primo successo nella classe regina, ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi. Terza piazza per l'australiano Jack Miller (Ducati). Ai piedi del podio un terzetto tutto italiano formato dalle Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, quarto e sesto. Tra i due si è inserita la Yamaha di Franco Morbidelli. Nella classifica del mondiale piloti dopo tre gare è in testa Dovizioso con 54 punti, seguito da Rossi con 51. Rins è terzo con 49. Quarto Marc Marquez, oggi caduto, a 45.

Una scivolata ha tolto dalla gara di Austin Marc Marquez. Il campione del mondo non è riuscito a far ripartire la sua Honda ed è stato costretto al ritiro. Al momento della caduta Marquez era in testa con oltre 4" di vantaggio su Valentino Rossi, che è primo a 10 giri dalla fine.