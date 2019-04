Premier: Salah contro Hazard, clou Liverpool-Chelsea

Ridono Tottenham (ma pesa il ko di Kane) e Liverpool, masticano amaro i due Manchester dopo l'andata di Champions, ma prima del ritorno c'e' un turno di Premier delicato. I Reds, che sono a +2 dai Citizens che hanno una gara in meno, hanno la sfida affascinante e complicata col Chelsea che ha ritrovato continuita' di risultati. Il City di Guardiola, in attesa dell'assalto al Tottenham, ha un impegno facile col Crystal Palace. Gare di routine per Tottenham e United mentre l'Arsenal, dopo il promettente 2-0 col Napoli, ha un impegno robusto in casa del Watford.

