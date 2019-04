Ligue1: Lilla-Psg con probabile festa scudetto

Saltato lo scudetto per il pari con lo Strasburgo, il Psg e' pronto a festeggiare domenica sera nel big match in casa della sorprendente seconda, il Lilla di Galtier. Sono 20 i punti di distacco a 7 gare dalla fine, coi parigini che hanno anche una gara da recuperare. Un dominio assoluto che rende la Ligue1 poco avvincente. Il Lione, che dovrebbe vincere a Nantes, puo' ridurre il distacco di 5 punti dal secondo posto che vale la Champions diretta. Di nuovo in calo il Marsiglia (un punto in tre gare) nonostante i 7 gol di Balotelli.

Il quadro della 32/ma giornata

Digione-Amiens stasera

Nantes-Lione stasera

Marsiglia-Nimes sabato ore 17

Caen-Angers ore 20

Monaco-Reims

Strasburgo-Guingamp

Montpellier-Tolosa domenica ore 15

Rennes-Nizza

St. Etienne-Bordeaux ore 17

Lilla-Paris SG ore 21