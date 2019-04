LaLiga: derby Siviglia, Getafe può allungare

Impegno trascurabile per il Barcellona con l'Huesca in attesa dello United e di uno scudetto cui manca solo la matematica. Si leccano le ferite l'Atletico, senza Diego Costa per otto turni e che riceve il Celta, e il Real in ricostruzione di Zidane che gioca a mezz'ora dal Bernabeu nel semi-derby col Leganes. Piu' interessante la sfida per il quarto posto tra l'emergente Getafe, che gioca a Valladolid, e il Siviglia impegnato nel derby col Betis. Il Villarreal, bastonato dal Valencia in Europa League, cerca punti salvezza a Girona.

