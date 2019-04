Napoli Genoa, probabili formazioni

Il Napoli tra due fuochi. Da un lato c'è la necessità di non sprecare troppe energie psicofisiche in vista della partita di giovedì sera a Londra contro l'Arsenal, forse la più importante e delicata di tutta la stagione, dall'altro incombe l'obbligo di cancellare subito la brutta figura di Empoli e nello stesso tempo di tenere a debita distanza le inseguitrici per conservare il vantaggio utile a una serena qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Qual è lo stato d'animo dei calciatori e di Ancelotti di fronte a questo bivio? Quale strada imboccherà domani sera il Napoli al San Paolo contro il Genoa? La squadra non penserà a risparmiarsi o cercherà di gestire la partita senza sprecare troppe energie? Ancelotti, è evidente, vorrebbe dare un colpo alla botte e uno al cerchio: vincere con i rossoblù, ma senza dannarsi l'anima.

Per ottenere questo risultato, però, è necessario fare i conti con la squadra di Prandelli che a sua volta nelle ultime giornate si è fatta rosicchiare il vantaggio in precedenza accumulato in zona salvezza e che ora dispone di soli 6 punti di margine sulla terzultima e dunque giocherà con grande determinazione per fare risultato. Il tecnico dei partenopei è comunque rinfrancato dal rientro di buona parte degli infortunati che sono nuovamente disponibili. Rimangono fuori ancora i soli Albiol, che sta per terminare la fase di recupero dopo l'intervento di pulizia al legamento sottorotuleo di un ginocchio, e Diawara ha subito l'infrazione dell'osso navicolare del piede destro e il cui rientro in campo è molto lontano. Ancelotti ha invece recuperato Insigne, Chiriches, Ghoulam e Ospina che nelle ultime settimane si erano dovuti fermare per vari infortuni. Tra questi chi sarà utilizzato con maggiore probabilità è Ghoulam, anche per dare un turno di riposo a Mario Rui. Quanto a Insigne, che oggi ha svolto solo una parte dell'allenamento assieme ai compagni, completando poi la seduta con un'attività differenziata, è difficile che possa scendere in campo.

Prandelli, a Napoli voglio un Genoa che sappia osare - "Voglio una squadra che osi". Cesare Prandelli alla vigilia della trasferta di Napoli e dopo due sconfitte consecutive non ha dubbi. "La squadra è sul pezzo. Poi puoi giocare bene o male o fare errori ma l'importante che tutti abbiamo senso di appartenenza e senso di responsabilità, questa è la cosa che conta di più. In questo momento non dobbiamo creare alcun tipo di tensione interiore, tutto l'ambiente deve essere unito. Tutti possono contribuire al raggiungimento di un obbiettivo, obbiettivo che da quando sono arrivato ho sempre detto essere la salvezza. Non facciamo mai più pensieri che vadano oltre il nostro obiettivo".

Probabili formazioni di Napoli-Genoa. Napoli (4-4-2): 1 Meret, 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 14 Mertens, 99 Milik. (27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 9 Verdi, 34 Younes, 11 Ounas, 24 Insigne). All. Ancelotti Squalificati: nessuno Diffidati: Albiol, Diawara, Maksimovic Indisponibili: Albiol, Diawara, Ospina Genoa (4-4-2): 97 Radu, 32 Pereira, 14 Biraschi, 3 Gunter, 4 Criscito, 22 Lazovic, 8 Lerager, 21 Radovanovic, 18 Rolon, 9 Sanabria, 11 Kouamè. (93 Jandrei, 1 Marchetti, 27 Sturaro, 15 Mazzitelli, 13 Pezzella, 24 Bessa, 44 Veloso, 39 Favilli, 19 Pandev, 10 Lapadula) All. Prandelli. Squalificati: Zukanovic, Romero Diffidati: Kouame, Pandev Indisponibili: Hiljemark. Arbitro: Pasqua di Tivoli