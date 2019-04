Inter Atalanta e Lazio Sassuolo, probabili formazioni

Con l'Atalanta è un set point per la Champions League. Luciano Spalletti lo afferma chiaro, senza nascondersi, subito, ad inizio conferenza. La goleada contro il Genoa ha concesso uno strappo ai nerazzurri nella lunga maratona verso l'Europa che conta. E a otto partite dalla fine del campionato, vincere contro l'Atalanta, al quinto posto e lontana cinque punti, può essere decisivo. In attacco, senza Lautaro Martinez infortunato, dovrebbe essere confermato Mauro Icardi titolare, di nuovo in campo a San Siro per la prima volta senza la fascia da capitano. Spalletti, però, questa volta non svela le sue carte: "Alle volte non si devono dire i titolari. Si fanno le cose per il bene dell'Inter. Le risposte, anche se qualcuno non lo crede, hanno sempre la stessa matrice e cioè acchiappare il meglio per questi colori". Forse un po' di pretattica, in una partita molto complessa per i padroni di casa. Spalletti riempie di complimenti Gasperini e mette in guardia i suoi giocatori: "E' una gara massiccia, per l'importanza di classifica visto che l'Atalanta è ormai una concorrente diretta e per la fisicità che hanno. Sono belli e non per caso. Con Gasperini, che è uno scaltro, hanno mantenuto un'identità. Non sono più una rivelazione, sono una realtà. E ora avranno anche loro le complicazioni di dover soddisfare le aspettative. Anche loro aspirano, come è giusto, ad entrare in questa competizione".

Lazio: Inzaghi chiede il massimo, "testa al Sassuolo" - Niente turnover "perché voglio la massima attenzione domani". Simone Inzaghi detta la linea: "Testa al Sassuolo, nessun calcolo sui diffidati in vista del Milan". C'è voglia di ritrovare subito la vittoria domani all'Olimpico contro i neroverdi perché brucia ancora la sconfitta subita mercoledì sera in casa della Spal, un ko che il tecnico biancoceleste analizza così: "E' una partita importante per la nostra classifica, affrontiamo una squadra frizzante e giovane che ci può creare diverse insidie", specifica Inzaghi, ribadendo che "veniamo da due partite in trasferta, abbiamo vinto a San Siro con l'Inter e non succedeva da anni, ma con la Spal dovevamo essere più cinici e concretizzare quelle due tre occasioni che ci sono capitate".

Probabili formazioni di Inter-Atalanta. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 23 Miranda, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 21 Cedric, 8 Vecino, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 11 Keita, 61 Colidio, 74 Salcedo, 87 Candreva). All. Spalletti Squalificati: nessuno Diffidati: Martinez, D'Ambrosio, Skriniar, Brozovic, Gagliardini Indisponibili: Martinez, De Vrij, Vrsaljko. Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 23 Mancini, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 88 Pasalic; 72 Ilicic, 10 Gomez. (1 Berisha, 31 Rossi, 19 Djimsiti, 41 Ibañez, 7 Reca, 8 Gosens, 22 Pessina, 44 Kulusesvki, 17 Piccoli, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: Zapata. Diffidati: Freuler, Gomez, Hateboer, Ilicic, Masiello. Indisponibili: Toloi, Varnier. Arbitro: Irrati di Pistoia

Probabili formazioni di Lazio-Sassuolo. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 3 Luiz Felipe; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 13 Wallace, 26 Radu, 14 Durmisi, 27 Romulo, 32 Cataldi, 25 Badelj, 16 Parolo, 7 Berisha, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno Indisponibili: Lukaku. Diffidati: Luis Alberto, Leiva, Badelj, Lulic, Radu. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 31 Ferrari, 3 Demiral, 6 Rogerio, 32 Duncan, 12 Sensi, 73 Locatelli, 25 Berardi, 9 Djuricic, 34 Di Francesco. (79 Pegolo, 5 Lemos, 13 Peluso, 23 Magnani, 4 Magnanelli, 68 Bourabia, 10 Matri, 11 Scamacca, 19 Odgaard, 20 Boga, 99 Brignola, 30 Babacar). All. De Zerbi. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Marlon e Adjapong Arbitro: Abisso di Palermo