In Liga clou Barcellona-Atletico Madrid - LIVE

Anche quando cade in apnea il Barca ha l'adrenalina per tirarsi su, e martedi' recuperando due gol ha pareggiato con un rocambolesco 4-4 a Villarreal. Ma quando manca Pique' la difesa va in affanno. Ora gara della verita' perche' i blaugrana ricevono nel big match di domani l'Atletico che, a -8 a 8 turni dal termine, ha la possibilita' teorica di rimettersi in corsa scudetto. I colchoneros sono peraltro tranquilli perche' il secondo posto e' blindato dopo il ko del Real di Zidane a Valencia. Il Valencia rientra nella corsa per il quarto posto, che contendera' al Getafe e al Siviglia che ha 'eliminato' l'Alaves.

Il quadro della 31/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)