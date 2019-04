Cagliari Juventus, fiducia a Kean

Il conto alla rovescia per la conquista dello scudetto - alla Juventus mancano quattro vittorie - parte in piena emergenza. Gli indisponibili per Cagliari sono 9: a Ronaldo e ai quattro convalescenti (Cuadrado, Khedira, Douglas Costa e Barzagli) si sono aggiunti Dybala - confermato lo stop per il problema al polpaccio - Spinazzola (ginocchio), Perin (spalla) e Mandzukic (attacco febbrile). Per avere un numero sufficiente di giocatori, Allegri ha attinto a piene mani dalla 'Primavera'. Ronaldo prosegue nella corsa contro il tempo, dopo la lesione muscolare patita in Portogallo-Serbia, per essere a disposizione il 10 aprile ad Amsterdam, compito "difficile" secondo Allegri ma non impossibile, nonostante la prudenza in questo momento abbia la meglio sull'entusiasmo. "Sta lavorando, speriamo di averlo con l'Ajax - ha aggiunto il tecnico bianconero -. E' difficile, ma ci proviamo, lui sta lavorando bene tutti i giorni e bisogna essere fiduciosi". Anche perché gli ultimi esami sostenuti dal cinque volte Pallone d'oro "vanno molto meglio. Ma abbiamo tempo per valutare le cose con attenzione, considerando i prossimi esami e la sintomatologia del giocatore". Con l'attacco spuntato, a Cagliari si apre un nuovo scenario per Moise Kean, autore del gol partita con l'Empoli e in uno splendido momento di forma, come aveva dimostrato con le due reti in Nazionale: "É giovane, ha entusiasmo, ha fatto un altro gol e sta bene - spiega l'allenatore bianconero -. Per lui è un bel test, ha qualità importanti ma ci vuole calma.

Probabili formazioni di Cagliari-Juventus.

Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini; 20 Padoin, 8 Cigarini, 21 Ionita; 18 Barella; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (16 Aresti, 1 Rafael, 56 Romagna, 22 Lykogiannis, 33 Srna, 27 Deiola, 17 Oliva, 6 Bradaric, 24 Faragò, 14 Birsa, 9 Cerri, 77 Thereau). All.: Maran. Squalificati: nessuno Diffidati: Ceppitelli, Ionita, Pellegrini, Pisacane, Srna. Indisponibili: Castro, Klavan.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 4 Caceres, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 18 Kean, 20 Cancelo. (1 Loria, 21 Pinsoglio, 3 Chiellini, 24 Rugani, 30 Bentancur, 39 Kastanos, 40 Mavdidi, 41 Nicolussi). All.: Allegri.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Khedira, Perin, Ronaldo, Spinazzola. Arbitro: Giacomelli di Trieste.