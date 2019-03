Formula 1: Gp Bahrain, Leclerc in testa LIVE

Al 47/mo giro problemi al motori per Leclerc che va più lento. Hamilton insegue poi Bottas, Verstappen e Vettel. Il tedesco era rientrato al nono posto dopo aver cambiato il musetto

La gara

Ferrari subito in evidenza nei primi giri del Gp del Gp del Bahrain, seconda prova del mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel brucia, scattato dalla prima fila, ha bruciato al via il compagno di squadra Charles Leclerc, che era in pole position. Nella bagarre delle prime curve, Valtteri Bottas con la Mercedes ha superato il monegasco, il quale però ha subito reagito, riprendendosi il secondo posto. Dietro alle due Rosse, entrambe le Mercedes, con Lewis Hamilton davanti a Bottas. Dopo pochi giri nuovo sorpasso di Leclerc che torna in testa al Gp, davanti a Vettel. Al 14mo giro pit stop Leclerc, Hamilton e Vettel.

E' Charles Leclerc il leader del Gp del Bahrain a metà gara. Il giovane pilota, alla seconda prova sulla Ferrari, ha superato nei primi giri il compagno di squadra, Sebastian Vettel, che lo aveva bruciato in partenza e ha conservato la leadership anche dopo il primo turno di pit stop. Il tedesco è al secondo posto, ma staccato di circa otto secondi da Leclerc, dopo aver sorpassato Lewis Hamilton, che precede a sua volta l'altra Mercedes di Valtteri Bottas