Sampdoria Milan: Gattuso futuro in sospeso, priorità Champions

Al dibattito su San Siro, rischia di aggiungersi quello sul destino di Rino Gattuso. Il contratto con il Milan è fino al 2021, ma nulla è certo a sentire l' allenatore, focalizzato sulla rincorsa a un posto in Champions League che, ha sottolineato, "per noi vale come uno scudetto".

"Il mio futuro lo saprete fra due mesi, oggi non è la priorità del club né io ci penso", ha tagliato corto alla vigilia della trasferta con la Sampdoria l'ex mediano, che è stato scelto dalla vecchia gestione del Milan, confermato da Elliott, e a fine 2018 è stato in bilico, prima di riportare la squadra in carreggiata e al quarto posto. Senza quel traguardo, il divorzio è l'epilogo più probabile. "Non penso ai due anni che mi rimangono ma solo a centrare l'obiettivo, fondamentale per la mia crescita. Mi faccio scivolare addosso le chiacchiere. A fine campionato dirò quello che penso e che farò", ha spiegato Gattuso, dopo due settimane in cui lui e la sua squadra hanno dovuto assimilare la "mazzata" del derby perso, nonché la lite in mondovisione tra Franck Kessie e Lucas Biglia. Un episodio spiacevole per il club, che ha multato entrambi. Dopo il confronto con l'argentino (pronto a partire titolare con la Samp), Gattuso ha avuto in mattinata "una chiacchierata" con l'ivoriano (verso la prima panchina in campionato), reduce dagli impegni in nazionale. Non c'è rabbia, l'allenatore è "deluso". Si è sentito tradito, soprattutto da Kessie: "I giocatori col mio cuore possono palleggiarci, ma serve rispetto per tutti. Non è il Grande Fratello, se abbiamo qualcosa da dirci lo facciamo in spogliatoio, nel mio ufficio, in sauna... Ho chiarito con entrambi e la società l'ha gestita alla grande, dimostrando che ci sono dei valori".

Probabili formazioni di Sampdoria-Milan.

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 7 Sala, 3 Andersen,15 Colley, 29 Murru, 14 Jankto, 10 Praet, 16 Linetty, 11 Ramirez, 92 Defrel, 27 Quagliarella (33 Rafael, 72 Belec, 22 Tavares, 24 Bereszynski 25 Alex Ferrari, 4 Ronaldo Vieira, 6 Ekdal, 26 Tonelli, 5 Saponara, 20 Sau, 23 Gabbiadini). All: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bereszynski, Audero. Indisponibili: Barreto, Caprari.

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 17 Zapata, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 14 Bakayoko, 21 Biglia, 10 Calhanoglu, 8 Suso, 19 Piatek, 7 Castillejo. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 20 Abate, 33 Caldara, 12 Conti, 93 Laxalt, 22 Musacchio, 16 Bertolacci, 79 Kessie, 39 Paquetá, 11 Borini, 63 Cutrone). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonaventura. Arbitro: Orsato di Schio.