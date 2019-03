Premier: Salah contro Kane, clou Liverpool-Tottenham

Salah contro Kane nella sfida di cartello Liverpool-Tottenham, clou del fine settimana europeo. Tutto gioca per Guardiola. In attesa di recuperare una gara il City potrebbe scavalcare il Liverpool affrontando il Fulham. I Reds infatti, che affrontano l'esame Tottenham, vengono da quattro pari in otto gare e Klopp si affida ai 45 gol del suo celebrato trio d'attacco Mane'-Firmino-Salah. Rischi ne corre anche il Tottenham perche', in caso di ko, puo' essere scavalcato dall'Arsenal e affiancato dall'United (a Solskjaer e' stato prolungato il contratto), che hanno ostacoli meno complicati come Newcastle e Watford. Puo' tenere il passo anche il Chelsea di Sarri che dovrebbe vincere a Cardiff.

