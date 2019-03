Ligue1: 30/ma al via con Rennes-Lione

Snobbata dalle grandi, tutte eliminate, a contendersi il titolo di Coppa di Lega saranno le due outsider Strasburgo e Guingamp, al 10/o e 18/o posto in campionato. Visto che il Guingamp retrocedera' quasi sicuramente, potrebbe esserci il paradosso di una squadra di B in Europa League visto che la vincitrice di Coppa di Lega si qualifichera' direttamente. Conto alla rovescia scudetto per il Psg che gioca a Tolosa, mentre il compito piu' arduo e' del Lione in casa del Rennes. In caso di ko degli ospiti potrebbe tornare in corsa per il terzo posto il Marsiglia di Garcia e Balotelli che riceve l'Angers.

Il quadro della 30/ma giornata

Rennes-Lione stasera

Marsiglia-Angers sabato alle 17

Amiens-Bordeaux domenica ore 15

Digione-Nizza

Monaco-Caen

Nantes-Lilla ore 17

Tolosa-Paris SG ore 21

St. Etienne-Nimes lunedì ore 20.30

Montpellier-Guingamp mercoledì ore 19

Strasburgo-Reims