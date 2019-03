Bundesliga: ostacolo Hoffenheim per il Leverkusen LIVE

Testa a testa scudetto tra Bayern e Dortmund coi bavaresi che hanno completato la rimonta. Visto che non vogliono piu' passare un'annata cosi' complicata hanno investito 80 milioni per l'ingaggio dell'esterno Lucas Hernandez, un altro francese di talento dopo Pavard, Tolisso e Coman. Intanto possono restare da soli in vetta perche' hanno un facile impegno a Friburgo mentre il Dortmund ospita il coriaceo Wolfsburg. Impegni facili per Moenchengladbach e Francoforte mentre il Lipsia ha qualche problema in piu' giocando con l'Hertha.

