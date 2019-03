In campo SPAL-ROMA 1-0 DIRETTA

Spal avanti con Fares al 21'

A Ferrara senza Kolarov. La Roma, impegnata sul campo della Spal, dovrà fare a meno del terzino serbo ancora non al meglio. Kolarov aveva saltato anche la gara con l'Empoli poiché squalificato assieme a Fazio e Dzeko. A differenza di Kolarov, il centrale argentino e il centravanti bosniaco figurano nella lista dei convocati diramata dal tecnico Claudio Ranieri. Stesso discorso per Zaniolo che ha smaltito i problemi al polpaccio destro e sarà regolarmente in campo. Ranieri dovrebbe optare per un 4-4-2 con Dzkeo e Schick assieme in attacco e sugli esterni El Shaarawy e Zaniolo. In mezzo al campo - considerando le assenze per infortunio di De Rossi e Pellegrini (che resteranno a Trigoria assieme a Manolas, Under e Pastore per proseguire con le terapie di recupero) - agiranno Cristante e Nzonzi, mentre in difesa Santon e Karsdorp sono in ballottaggio per sostituire lo squalificato Florenzi nel ruolo di terzino destro. Sulla fascia opposta largo a Juan Jesus, con Fazio e Marcano coppia centrale.

Le formazioni

Spal (3-5-2): 2 Viviano; 14 Bonifazi, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 11 Murgia, 6 Missiroli, 19 Kurtic, 93 Fares; 7 Antenucci, 37 Petagna. (1 Gomis, 17 Poluzzi, 5 Simic, 4 Cionek, 13 Regini, 33 Costa, 26 Valdifiori, 28 Schiattarella, 24 Dickmann, 43 Paloschi, 10 Floccari, 95 Jankovic). All. Semplici Squalificati: Valoti Diffidati: Lazzari Indisponibili: nessuno

Roma (4-4-2): 1 Olsen; 18 Santon, 20 Fazio, 15 Marcano, 5 Juan Jesus; 22 Zaniolo, 42 Nzonzi, 4 Cristante, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko, 14 Schick. (63 Fuzato, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 58 Cargnelutti, 19 Coric, 53 Riccardi, 8 Perotti, 34 Kluivert, 60 Celar). All.: Ranieri. Squalificati: Florenzi. Diffidati: Manolas, Zaniolo. Indisponibili: Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore, Pellegrini, Under. Arbitro: Rocchi di Firenze.