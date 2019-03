Ligue1: il Marsiglia di Balotelli sfida il Psg

Un esame di maturità. E' quello che attende l'ambizioso Marsiglia di Garcia, rivitalizzato da Balotelli, al Parco dei Principi nella tana del Psg, avviato ad agguantare l'ennesimo titolo. L'Om non cerca gloria, ma punti nella rincorsa (-3) del terzo posto del Lione, (bastonato da Messi ma dopo una prova volitiva), che riceve un Montpellier in calo (una vittoria in sette gare). Battuta d'arresto del Lille, fermato in casa da un Monaco in netta ripresa. Pareggia il Nizza, vola il Saint Etienne. In coda vittoria del Guingamp

Il quadro della 29/ma giornata

Angers-Amiens 0-0

Caen-St. Etienne 0-5

Nimes-Strasburgo 2-2

Guingamp-Digione1-0

Lilla-Monaco 0-1

Nizza-Tolosa 1-1

Lione-Montpellier ore 14.30

Reims-Nantes ore 15

Bordeaux-Rennes ore 17

Paris SG-Marsiglia ore 21