Bundesliga: Dortmund soffre e vince in rimonta

Il Borussia Dortmund soffre, ma vince e vola da solo in vetta alla classifica della Bundesliga, nell'attesa che scenda in campo il Bayern Monaco, fresco dell'eliminazione in Champions per mano del Liverpool. I bavaresi saranno impegnati domani nel posticipo della 26/a giornata alle 18 in casa contro il Magonza. Oggi, intanto, il Borussia Dortmund di Lucien Favre si è imposto nell'Olympiastadion di Berlino contro l'Hertha per 3-2. I padroni di casa allenati da Pal Dardai erano passati in vantaggio al 4' con Kalou, ma sono stati raggiunti al 14' dal gol di Delaney. Al 35' sempre Kalou ha riportato avanti i berlinesi che al 47' hanno subito il secondo pareggio ospite da Zagadou, servito da Sancho. Nel finale di partita, al 48', Reus, ricevendo ancora da Sancho, ha battuto il portiere Jarstein per il 3-2 finale. In classifica Borussia Dortmund a 60, Bayern Monaco a 57 e con una partita da giocare.

