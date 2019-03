Motogp Qatar, Lorenzo cade nelle libere. Dominio Marquez

Terze libere nel segno di Marc Marquez a Losail in Qatar in vista del primo Gran Premio della stagione della MotoGp Lo spagnolo della Honda ha fermato il tempo sull'1'54''677 davanti alla Ducati Pramac di Francesco Bagnaia (1'54''740). Quarto tempo per Valentino Rossi (1'55''098) che resta tuttavia fuori dalla top ten per l'accesso diretto in Q2 in base ai tempi della combinata. L'altra Yamaha di Maverick Vinales chiude con l'ottavo crono, mentre sono dietro le Ducati: Danilo Petrucci è tredicesimo davanti a Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo non ha subito ''nessuna grave lesione'' dopo la caduta spettacolare all'inizio delle prove libere 3 in Qatar sul circuito di Losail. E' quanto conferma sul suo profilo twitter la scuderia Honda aggiungendo che il pilota spagnolo sarà regolarmente in pista nelle libere 4 di questo pomeriggio.

With @lorenzo99 confirmed to have sustained no major injuries, he will head back out on track for Free Practice 4 later today. #QatarGP — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 9 marzo 2019

Vento protagonista, nessuno migliora in Moto 3 - Si apre il secondo giorno di GP in Qatar e la classe leggera è la prima a scendere in pista. Sole alto nel cielo di Losail e tanto vento che incide sulle prestazioni e mette ulteriore difficoltà. Nessuno migliorerà i propri tempi che resteranno quelli della FP2 con Aron Canet (Sterilgarda Max Racing Team) davanti a Romano Fenati (Snipers Team) e Niccolò Antonelli (Sic58 Squadra Corse). A fare il passo nella sessione è Vicente Perez (Reale Avintia Arizona 77) con il tempo di 2:06.561s. Caduta di Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) a causa di una folata di vento senza alcun problema mentre è dolorante Jaume Masia (Bester Capital Dubai) e reduce dall'infortunio alla caviglia. "Questa mattina c'era tanto vento". Afferma Andrea Migno a Sky Sport MotoGP (Bester Capital Dubai), già nella Q2 con il quarto tempo della combinata. "Influenza molto la nostra categoria. Sono stato costante, e mi sono trovato bene. Adesso cercherò di fare bene nella lotta per la pole".