Premier League: ostacolo Arsenal per lo United

Prosegue la sfida a due per lo scudetto, ma ora e' il City di Guardiola che fa da lepre e , affrontando domani il Watford , ha un compito piu' impegnativo del Liverpool che riceve domenica il Burnley. Il clou e' pero' agli Emirates con la sfida per il quarto posto tra Arsenal e United, separate da un punto. I Gunners puntano al sorpasso (ma vengono dal pericoloso 1-3 in Europa League col Rennes) mentre un pari favorirebbe l'inseguitore Chelsea, che ha comunque un compito non facile con la sorpresa della stagione, i Wolves. Ma l'United e' al settimo cielo per il sacco di Parigi e la qualificazione insperata ai quarti di Champions.

Il quadro della 30/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Crystal Palace-Brighton sabato ore 13.30

Leicester-Fulham ore 16

Newcastle-Everton

Southampton-Tottenham

Cardiff-West Ham

Huddersfield-Bournemouth

Manchester City-Watford ore 18.30

Liverpool-Burnley domenica ore 13

Chelsea-Wolverhampton ore 15

Arsenal-United ore 17:30