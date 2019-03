Ligue1: clou derby di Balotelli Marsiglia-Nizza

Ennesima atroce delusione per il Psg in Champions. Stavolta non e' bastato neanche il netto successo in trasferta per approdare ai quarti, quindi un'altra stagione buttata visto che il titolo in Ligue1 e' , al solito, in cassaforte da tempo. Rimandata la gara di domenica a Nantes, i parigini recupereranno martedi' la gara col Digione. Interessante la trasferta del Lilla a St.Etienne e soprattutto il derby di Balotelli Marsiglia-Nizza. Il Monaco, allontanatosi dalla zona retrocessione grazie ai gol di Falcao, ospita il Bordeaux.

Il quadro della 28/ma giornata

Strasburgo-Lione sabato ore 17

Amiens-Nimes ore 20

Digione-Reims

Monaco-Bordeaux

Nantes-Paris SG rinviata

Montpellier-Angers domenica alle 15

St. Etienne-Lilla

Tolosa-Guingamp

Rennes-Caen ore 17

Marsiglia-Nizza ore 21