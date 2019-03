LaLiga: Real prova a ripartire a Valladolid

Il Real Madrid prova a ripartire dopo la mazzata Ajax giocando a Valladolid. L'unica cosa positiva per il Real, terremotato dall'eliminazione Champions, e' che, dopo 4 ko consecutivi in casa, puo' tentare di tornare a galleggiare in trasferta col modesto Valladolid. Ma ormai, fuori da ogni obiettivo e con una squadra in smobilitazione, deve almeno mantenere il posto nella Champions del futuro.

Se la ride il Barcellona, che si avvia a vincere in carrozza la Liga e ha un oppositore modesto nel Rayo prima di rituffarsi nella Champions. Piu' complicato il cammino dell'Atletico, con la testa alla Juventus e che ospita domani la mina vagante Alaves, in lizza per il quarto posto che per ora e' saldamente in mano alla sorpresa Getafe, che ha un comodo turno in casa con l'Huesca. Il Siviglia tenta di recuperare (e' a -5 dal quarto posto) ma ha una gara non facile con la Real Sociedad.

Il quadro della 27/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)