Bundesliga: Dortmund in crisi trova la Stoccarda

Il Dortmund in crisi di risultati, maltrattato dal Tottenham e raggiunto dal Bayern, ha un compito facile con lo Stoccarda per tornare al successo (ne ha ottenuto uno in otto gare da febbraio). Qualche difficolta' in piu' per il lanciato Bayern che riceve il Wolfsburg e ha la testa gia' alla sfida col Liverpool. Le altre squadre impegnate nella volata Champions (Lipsia, Moenchengladbach, Leverkusen e Francoforte) hanno ostacoli abbordabili.

