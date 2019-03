Europa League: Eintracht Inter, le formazioni

''L'Eintracht sta giocando un calcio importante, spingono forte per andare a segnare. Dovremo farci trovare pronti, mi aspetto una grande prova dal punto di vista del carattere e come riposta a quanto fatto a Cagliari''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con l'Eintracht Francoforte. ''Conosciamo i loro pregi e i loro difetti - ha proseguito -, sarà una partita da affrontare andando più forte di loro, con la voglia di far vedere quello che siamo, esibendo le nostre qualità. Mi aspetto che domani la squadra metta qualcosa in più per far meravigliare qualcuno''.

Luciano Spalletti compie 60 anni e arrivano gli auguri dell'Inter. ''È un giorno speciale per il nostro allenatore, un traguardo importante e da celebrare con gli auguri di tutta la famiglia nerazzurra'', ha scritto il club sul proprio sito. La società ha celebrato il compleanno del tecnico anche con un video sui social, in cui sono riassunte le esultanze di Spalletti in queste due stagioni in nerazzurro. ''Da parte di tutto il mondo interista, buon compleanno mister!'', si conclude il messaggio sul sito.

Probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Inter di Europa League:

Eintracht (3-4-1-2): 31 Trapp, 2 N'Dicka, 19 Abraham, 13 Hinteregger, 24 Da Costa, 17 Rode, 20 Hasebe, 10 Kostic, 11 Gacinovic, 9 Haller, 8 Jovic (1 Ronnow, 3 Falette, 15 Willems, 5 Gelson Fernandes, 6 De Guzman, 16 Torro, 39 Pacencia). All.: Hutter.

Inter (4-3-3): 1 Handanovic, 21 Cedric, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 8 Vecino, 16 Politano, 10 Lautaro Martinez, 44 Perisic (27 Padelli, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 60 Schirò, 68 Merola, 87 Candreva). All.: Spalletti.

Arbitro: Collum (Scozia). Quote Snai: vittoria Eintracht 2.30; pareggio 3.35; vittoria Inter 3.15.