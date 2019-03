Champions League: Real Madrid-Ajax, Dortmund Tottenham

Torna la Champions League. Il compito più delicato è quello del Real Madrid che ospita l'Ajax, partendo da un vantaggio di 2-1, ma col pesante fardello di tre ko di fila in casa, di cui due indigeribili contro il Barcellona. Impresa disperata per il Borussia Dortmund che, dopo la pausa, ha perso mordente, ottenendo solo una vittoria nelle ultime sette partite. Eliminato in coppa, raggiunto dal Bayern in testa alla Bundesliga dopo il ko col modesto Augusta, il Dortmund deve sperare in un'impresa quasi impossibile: recuperare tre gol al Tottenham di Kane che, però, è in fase calante (un punto in tre match) e il suo terzo posto in Premier non è più così saldo.

L'emblema delle delusioni resta tuttavia il Real Madrid, che Solari aveva rivitalizzato, ma che è ripiombato nel 'lutto' non elaborato della partenza di Cristiano Ronaldo: il ko contro il Girona non era un caso, il Barca ha umiliato i rivali due volte in quattro giorni al Bernabeu, cacciandoli dalla Coppa del Re e portando a +12 il divario in Liga. La crisi di Bale, la fatica di Benzema, l'insofferenza di Marcelo - quasi sempre escluso - le mancate convocazioni di Isco, non sono stati bilanciati dall'esplosione di Vinicius. Rimane la Champions, ma anche il ricordo della faticosa gestione della partita d'andata, dominata dall'Ajax e regolata dagli spagnoli con un promettente 2-1 grazie al mestiere dei veterani. L'Ajax ha una nidiata di talenti che trasmigreranno a peso d'oro (De Ligt, De Jong, Tadic, Tolberg, oltre a Blind, Tagliafico, Ziyech), ha segnato 20 gol nelle ultime 5 partite giocate in patria. Insomma, il peggiore avversario possibile per una squadra in crisi, priva di Sergio Ramos, punito per un cartellino giallo 'volontario'.