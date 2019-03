Premier: il clou è Tottenham-Arsenal

Boccata d'ossigeno per Sarri che, dopo la finale di Coppa di Lega persa ai rigori con City, e' tornato a galla vincendo il derby col Tottenham anche per gli errori di Kane. I Blues hanno un altro derby, ma decisamente facile, col Fulham che, al quarto ko di fila e avviato alla retrocessione, ha esonerato Claudio Ranieri. Per lo scudetto prosegue il testa a testa tra Liverpool e City, separate da un punto: l'impegno piu' gravoso e' per i Reds, impegnati in casa dell'Everton. Il clou e' pero' un altro derby, Tottenham-Arsenal. Se si impongono i Gunners si portano a -1 dagli Spurs e possono sperare nella Champions anche United e Chelsea.

Il quadro della 29/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Tottenham-Arsenal sabato ore 13.30

Manchester United-Southampton ore 16

Wolverhampton-Cardiff

Burnley-Crystal Palace

Brighton-Huddersfield

Bournemouth-Manchester City

West Ham-Newcastle ore 18:30

Watford-Leicester domenica ore 13

Fulham-Chelsea ore 15:05

Everton-Liverpool ore 17:15

Sarri in bocca al lupo a Ranieri "Tornerà presto" - "Sono davvero molto dispiaciuto. Ma conosco molto bene il suo carattere e quindi so molto bene che lo vedremo molto presto, su un'altra panchina". E' il personale 'in bocca al lupo' che il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, invia al collega Claudio Ranieri, ex allenatore del Fulham che, scherzo del destino, avrebbero dovuto incontrarsi domenica prossima ma che ora non ci sarà dopo l'esonero del tecnico testaccino. "Di solito quando c'è cambio dell'allenatore c'è una reazione - spiega Sarri in conferenza stampa - Tra l'altro, sarà molto difficile per noi preparare la partita, perché non conosciamo il sistema, le idee del nuovo tecnico. Sarà insomma una partita molto difficile". Sarri poi torna a parlare della vicenda Kepa Arrizabalaga, il portiere titolare messo in panchina contro il Tottenham dopo 'l'ammutinamento' durante la finale di Coppa di Lega: "La situazione è chiusa", chiarisce Sarri che non fornisce ulteriori indicazioni per domenica. "Per me la questione è chiusa. Kepa è il nostro primo portiere. Ma siamo molto contenti per Willy (Caballero, ndr) e sappiamo molto bene che è in grado di giocare anche in una partita molto delicata. Sono sicuro che in una delle due prossime partite sarà in campo Kepa, Al momento non so quando. Voglio prima vedere gli ultimi due allenamenti".