LaLiga: riecco Clasico, Real rischia nuova disfatta

Uno choc annunciato, ma non meno doloroso. Il Barcellona travolge il Real al Bernabeu cacciandolo dalla Coppa del Re e ora, stesse squadre, stesso stadio, riecco sabato il Clasico di Liga. Ma nessuno puo' dimenticare il Suarez show che ha cancellato il Real dopo uno sterile dominio nel primo tempo. Blaugrana chirurgici e 3-0 spietato, ora rivincita che puo' sembrare platonica visto il +9 in classifica. Ronaldo manca sempre di piu' a un Real fallimentare. L'Atletico pensa alla sfida con la Juve ma intanto gioca con la Real Sociedad per consolidare il secondo posto. Siviglia avanti in Europa League ma ora deve riprendersi il quarto posto sperando che il Getafe non vinca in casa del Betis furioso per l'eliminazione col Valencia dalla finale di Coppa.

