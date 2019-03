Empoli Parma, Iachini: 'Ogni partita conta'

Scontro diretto per l'Empoli che domani pomeriggio al Castellani affronta il Parma per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Il tecnico dei toscani Beppe Iachini ha presentato la sfida. "Scontro salvezza? - ha detto - Per noi ogni partita conta e dobbiamo sempre andare a fare prestazioni importanti e provare a portare a casa punti. Abbiamo fatto spesso buone cose, ma a causa di alcune sbavature non siamo riusciti a portare a casa il risultato quando avremmo meritato. E su questo stiamo lavorando, cercando sempre di fare le giuste prestazioni e coniugarci un risultato positivo. Chiamarla scontro salvezza o no per noi cambia poco, è un'altra gara dove dovremmo giocare per fare punti".

L'Empoli è reduce dalla sconfitta 3-0 a Milano. "Con il Milan - ha spiegato Iachini -, dopo 50 minuti fatti nel modo giusto abbiamo subito due gol che avrebbero tagliato le gambe a qualsiasi squadra e hanno indirizzato la partita in maniera diversa. Dopo le due reti la squadra si è un po' allungata per andare a riprendere la gara e ciò ha fatto venir fuori la maggior qualità tecnica da parte del Milan. E in Serie A se dai qualche metro in più agli avversari a squadre con qualità importanti, dai loro la possibilità di far male". "Il Parma - ha proseguito - è una squadra molto pericolosa, soprattutto, come dicono i numeri, fuori casa perché ha vinto più volte e ha caratteristiche per fare determinate gare. Sono bravi in ripartenza, hanno gran qualità in avanti, oltre che tanti giocatori che hanno fatto questa categoria in maniera importante: Gervinho, Biabiany, Inglese. Come detto, soprattutto in trasferta, ha dimostrato di avere una caratteristica ben precisa, ovvero quella di saper attaccare le profondità e gli spazi che gli avversari ti sanno concedere".