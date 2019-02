Coppa Italia: Lazio-Milan, così in campo LIVE

L'eliminazione in Europa League con il Siviglia ancora "brucia", ma la Lazio non ha tempo di fermarsi a rimuginare che subito si ritrova immersa nella settimana che potrebbe essere decisiva per i restanti due obiettivi: Coppa Italia e corsa alla Champions. Si comincia stasera con l'andata della semifinale con il Milan nel torneo che i biancocelesti con Simone Inzaghi hanno sempre onorato al meglio. Rivincita della semifinale dello scorso anno che vide la Lazio eliminata solo dopo i calci di rigore. Una serata che farà da antipasto alla stracittadina di sabato prossimo con i giallorossi. Il tecnico laziale arriva al nuovo incrocio con Rino Gattuso in piena emergenza in difesa. Mancherà lo squalificato Radu oltre all'infortunati Wallace, recuperati in extremis Luiz Felipe e Bastos ma probabilmente solo per la panchina: "Per quanto riguarda la difesa siamo in emergenza e cercheremo di ovviare. In questi ultimi allenamenti abbiamo provato a cambiare per vedere chi può adattarsi ai ruoli scoperti", ammette Inzaghi alla vigilia. L'ipotesi più accreditata vede l'arretramento di Lucas Leiva a centrale di difesa con Acerbi.

Gattuso: 'momento brillante, ma serve Milan umile' - Il Milan arriva sulle ali dell'entusiasmo all'andata della semifinale di Coppa Italia ma Rino Gattuso, come al solito, esorta i 'suoi' a mantenere i piedi per terra. "E' un momento brillante, ma dobbiamo giocare con grande umiltà, rispettare gli avversari, perché la Lazio da qualche anno è una realtà del calcio italiano. Esprime un buon calcio e ci servirà grandissima umiltà", è l'avvertimento dell'allenatore, alla vigilia della sfida dell'Olimpico, dove i rossoneri a novembre hanno pareggiato 1-1 in campionato e potrebbero presentarsi con un paio di novità in formazione sulla fascia sinistra: Diego Laxalt da terzino al posto di Ricardo Rodriguez e Fabio Borini al posto di Hakan Calhanoglu, come esterno del tridente avanzato. Con ogni probabilità tornerà titolare Suso, che ha saltato l'ultima partita di campionato per squalifica, e in questo momento è inamovibile Krzysztof Piatek, il centravanti che ha risolto il problema del gol, dato più verve al Milan assieme all'altro acquisto di gennaio, Lucas Paquetà. "Stanno facendo bene, ma tutta squadra girando: siamo contenti che ci sia entusiasmo fra i nostri tifosi e dobbiamo essere bravi a mantenerlo con risultati positivi, poi vedremo dove arriveremo", ha sottolineato Gattuso, che a Milanello ha fatto gli auguri per il ventesimo compleanno a Gianluigi Donnarumma, pronto a giocare anche in coppa Italia visto che Pepe Reina è appena rientrato da un infortunio muscolare.

Probabili formazioni.

Lazio (4-3-2-1): 1 Strakosha; 77 Marusic, 6 Leiva, 33 Acerbi, 19 Lulic; 27 Romulo, 25 Badelj, 16 Parolo; 21 Milinkovic-Savic, 11 Correa; 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 14 Durmisi, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Radu. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Berisha, J. Lukaku, Wallace.

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 93 Laxalt; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 11 Borini. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 20 Abate, 12 Conti, 68 Rodriguez, 23 Strinic, 16 Bertolacci, 21 Biglia, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 7 Csatillejo, 63 Cutrone). All.: Gattuso.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bonaventura, Caldara, Zapata. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,55; 3,35; 2,80.