Serie A. Bologna Juventus, formazioni

La juventus attesa a Bologna sabato alle 15.

Probabili formazioni di Bologna-Juventus.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 3 Gonzalez, 23 Danilo, 35 Dijks; 16 Poli, 5 Pulgar; 20 Edera, 21 Soriano, 10 Sansone; 9 Santander. (1 Da Costa, 4 Lyanco, 6 Paz, 18 Helander, 33 Calabresi, 8 Nagy, 11 Krejcì, 17 Donsah, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 7 Orsolini, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Mbaye, Pulgar. Indisponibili: Destro, Mattiello, Palacio. Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci 24 Rugani 12 Alex Sandro; 30 Bentancur 5 Pjanic 14 Matuidi; 33 Bernardeschi 7 Ronaldo 17 Mandzukic. (22 Perin 21 Pinsoglio 2 De Sciglio 4 Caceres 3 Chiellini 37 Spinazzola 15 Barzagli 18 Kean 10 Dybala). All.: Allegri. Squalificato: Emre Can. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Cuadrado, Douglas Costa, Khedira. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 7,25; 4,25; 1,45.

Probabili formazioni di Sassuolo-Spal.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 13 Peluso, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 32 Duncan, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 20 Boga, 30 Babacar, 9 Djuricic. (79 Pegolo, 3 Demiral, 5 Lemos, 23 Magnani, 12 Sensi, 68 Bourabia, 98 Adjapong, 10 Matri, 19 Odgaard, 34 Di Francesco, 99 Brignola). All.: De Zerbi Squalificati: Berardi. Diffidati: nessuno. Indisponibili Sernicola e Marlon. Spal (4-4-2): 2 Viviano, 4 Cionek, 27 Felipe, 14 Bonifazi, 93 Fares, 8 Valoti, 6 Missiroli, 11 Murgia, 19 Kurtic, 43 Paloschi, 37 Petagna. (1 Gomis, 17 Poluzzi, 5 Simic, 23 Vicari, 12 Regini, 24 Dickmann, 33 Costa, 26 Valdifiori, 45 Nikolic, 7 Antenucci, 10 Floccari, 95 Jankovic). All. Semplici. Squalificati: Schiattarella. Diffidati: Lazzari. Indisponibili: Lazzari e Fusignati. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 2,00; 3,35; 3,90.

Probabili formazioni di Chievo-Genoa.

Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 2 Schelotto, 14 Bani, 5 Barba, 44 Jaroszynski; 11 Leris, 8 Dioussè, 56 Hetemaj; 13 Kiyine; 9 Stepinski, 69 Meggiorini. (1 Semper, 67 Caprile, 3 Tanasijevic, 15 Rossettini, 33 Andreolli, 12 Cesar, 4 Rigoni, 21 Burruchaga, 7 Piazon, 20 Djordjevic, 10 Pucciarelli). All.: Di Carlo. Squalificati: Depaoli e Giaccherini. Diffidati: Barba, Hetemaj, N. Rigoni. Indisponibili: Frey, Pellissier, Seculin, Tomovic. Genoa (4-4-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 19 Romero, 97 Zukanovic, 4 Criscito; 22 Lazovic, 8 Lerager, 21 Radovanovic, 24 Bessa; 9 Sanabria, 11 Kouamè. (93 Jandrei, 1 Marchetti, 3 Gunter, 32 Pereira, 33 Lakicevic, 13 Pezzella, 18 Rolon, 44 Veloso, 27 Dalmonte, 19 Pandev) All.: Prandelli. Squalificati: Nessuno Diffidati: Criscito Indisponibili: Favilli, Hiljemark, Lapadula, Mazzitelli, Sturaro, Vodisek. Arbitro: Volpi di Arezzo. Quote Snai: 3,35; 3,15; 2,25.