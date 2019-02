Serie A: Sampdoria-Cagliari, le formazioni

Manolo Gabbiadini è pronto a guidare l'attacco della Sampdoria nel match di domenica al Ferraris col Cagliari. La punta giocherà al fianco di Fabio Quagliarella. Buone notizie per Marco Giampaolo che recupera Jankto che si è allenato in gruppo e giocherà al posto dello squalificato Linetty a centrocampo. Lavoro specifico per Tonelli: se non dovesse essere disponibile toccherà ad Omar Colley. Individuale di recupero in piscina e sul campo per Ramirez ma pare difficile che possa farcela: si scalda Riccardo Saponara.

Prosegue la preparazione dei rossoblù di Maran. Non ha preso parte all'allenamento il bulgaro Despodov, a causa di una lombalgia. Cacciatore ha svolto quasi tutta la seduta con la squadra, mentre hanno svolto un lavoro personalizzato Faragò, Romagna e Thereau. Terapie per Cerri e Birsa. A Genova sarà assente anche lo squalificato Joao Pedro.

Formazione

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 3 Andersen,15 Colley, 29 Murru; 10 Praet, 6 Ekdal, 14 Jankto; 5 Saponara; 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. (33 Rafael, 72 Belec, 22 Tavares, 7 Sala 25 Alex Ferrari, 4 Ronaldo Vieira, 26 Tonelli, 20 Sau, 92 Defrel). All.: Giampaolo. Squalificato: Linetty. Diffidati: Bereszynski, Ekdal. Indisponibili: Barreto, Caprari, Ramirez.

Cagliari (4-3-2-1): 28 Cragno; 33 Srna, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini; 27 Deiola, 8 Cigarini, 20 Padoin; 8 Barella, 21 Ionita; 30 Pavoletti. (1 Rafael, 16 Aresti, 12 Cacciatore, 22 Lykogiannis, 26 Leverbe, 24 Faragò, 6 Bradaric, 17 Oliva). All.: Maran. Squalificato: Joao Pedro. Diffidati: Bradaric, Cigarini, Deiola, Faragò, Ionita, Pisacane. Indisponibili: Birsa, Castro, Cerri, Despodov, Klavan, Romagna, Thereau. Arbitro: Massimi di Termoli Quote Snai: 1,80; 3,50; 4,75.