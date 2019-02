Serie A: Parma Napoli, le formazioni

Parma-Napoli in campo domenica alle 18. In vista della trasferta emiliana Ancelotti incassa il sorteggio di Europa League che ha visto il Napoli pescare il Salisburgo. ''E'un'ottima squadra - spiega Ancelotti - con grande esperienza internazionale. Basti ricordare che solo pochi mesi fa ha giocato la semifinale di Europa League. Nel girone ha vinto 6 partite su 6 e dovremo fare 2 grandi partite''. A Parma il Napoli sarà privo di Insigne, assente per squalifica. ''Mi dispiace - osserva - non poter essere con i miei compagni ma sono certo che faremo una grande gara. Parma è un campo difficile e dovremo esprimerci al massimo. Alla Juventus penseremo dopo''. ''Stiamo creando tanto - dice ancora Insigne - ma concretizziamo poco. La responsabilità è anche nostra e stiamo curando i minimi dettagli per poter crescere anche in fase realizzativa. Cercheremo di tornare brillanti sotto porta ma devo dire che in molte occasioni si tratta anhe di avere un pizzico di fortuna in più''. Da quando Hamsik è partito per la Cine è proprio lui il nuovo capitano della squadra. ''E' un orgoglio per me - conclude - e sento anche la responsabilità di essere capitano. Ho fatto tanti sacrifici nella mia vita per raggiungere questo premio che mi rende fiero. Sono napoletano e ho questa squadra nel cuore. Io penso che tutti insieme, squadra e tifosi, possiamo conquistare qualcosa di molto importante unendo le nostre forze''.

Non sono pochi i problemi che Roberto D'Aversa dovrà risolvere nei giorni che mancano alla sfida contro il Napoli. Le assenze sono tante, in tutti i settori. Le difficoltà più importanti a centrocampo dove sono out entrambi i registi. Stulac e Scozzarella oggi hanno svolto una seduta personalizzata e difficilmente saranno a disposizione. Quasi certo, quindi, l'impiego di Kucka al centro del campo, con Rigoni e Barillà in supporto. In difesa, invece, mancherà Bastoni, oltre a Sierralta. In attacco si è fermato Ceravolo. In questo reparto, comunque, si va verso la conferma del tridente formato da Biabiany, Inglese e Gervinho.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): 55 Sepe; 2 Iacoponi, 22 Alves, 18 Gagliolo, 18 Gobbi; 32 L. Rigoni, 87 Kucka, 17 Barillà; 27 Gervinho, 45 Inglese, 77 Biabiany. (1 Frattali, 56 Bagheria, 23 Gazzola, 14 Machin, 8 Diakhate, 33 Dezi, 93 Sprocati, 10 Schiappacasse, 26 Siligardi). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barillà, Biabiany, Scozzarella. Indisponibili: Bastoni, Ceravolo, Grassi, Scozzarella, Sierralta, Stulac. Napoli (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 14 Mertens. (25 Ospina, 27 Karnezis, 31 Ghoulam, 21 Chiriches, 13 Luperto, 42 Diawara, 11 Ounas, 9 Verdi). All.: Ancelotti. Squalificati: Insigne. Diffidati: Albiol, Allan. Indisponibili: Albiol, Mario Rui, Younes Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 7,00; 4,50; 1,45.