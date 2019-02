Serie A: Roma Bologna. Cristante: 'Siamo in crescita'

"Quella col Porto in Champions League è una vittoria che ci dà morale e soprattutto non è stato un singolo evento, ma la conferma che stiamo facendo un bel percorso, con una crescita di prestazioni". Così il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, in vista del prossimo impegno in programma lunedì sera all'Olimpico contro il Bologna. "Ormai in campionato tutte le gare saranno decisive - ricorda il giocatore pensando alla corsa al quarto posto in classifica -, siamo tante squadre lì vicino, ogni domenica sarà fondamentale fare i tre punti". Dopo la gara col Bologna i giallorossi affronteranno la trasferta di Frosinone e poi se la vedranno con la Lazio: "Le maggiori difficoltà le prevedo nel derby, che è una gara particolare, speciale e mai facile". Prima di pensare alla stracittadina, tuttavia, la Roma dovrà fare i conti con la formazione ora guidata in panchina da Mihajlovic. "Sono una ottima squadra, in più sono carichi dal cambio allenatore: hanno fatto dei buoni risultati ultimamente e sarà una partita tosta - ammette Cristante intervistato all'intero del match program giallorosso -. Noi poi contro le squadre meno blasonate abbiamo fatto più fatica per problemi nostri, nostre mancanze, ma stiamo migliorando e dobbiamo continuare su questa strada. Credo sia stato un problema di concentrazione nei 90 minuti".

Probabili formazioni di Roma-Bologna.

Roma (4-3-3): 1 Olsen, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 16 De Rossi, 4 Cristante, 22 Zaniolo, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (63 Fuzato, 83 Mirante, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 18 Santon, 19 Coric, 42 Nzonzi, 27 Pastore, 8 Perotti, 17 Under, 34 Kluivert). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fazio, Zaniolo. Indisponibili: Karsdorp, Schick.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 15 Mbaye, 33 Calabresi, 23 Danilo, 35 Dijks, 16 Poli, 5 Pulgar, 10 Sansone, 21 Soriano, 20 Edera, 9 Santander. (1 Da Costa, 29 Santurro, 6 Paz, 14 Mattiello, 18 Helander, 8 Nagy, 11 Krejcì, 17 Donsah, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 22 Destro, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: Palacio. Diffidati: Mbaye. Indisponibili: Gonzalez, Lyanco, Orsolini. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 1,45; 4,50; 7,25.