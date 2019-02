Serie A: Napoli Torino. parte era post Hamsik

Trovare stimoli in campionato pensando alla Coppa. E' questa la missione di Carlo Ancelotti nel motivare il suo Napoli per la sfida di domani sera al Torino. Con la Juventus che continua a viaggiare a ritmi record e l'Inter al terzo posto alla rassicurante distanza di nove lunghezze, gli azzurri vedono ormai l'obiettivo scudetto realisticamente lontanissimo e il secondo posto che sembra blindato. Per il primato, infatti, in caso di successo la distanza tornerebbe domani sera a 11 punti a 14 giornate dalla fine del campionato, un divario davvero arduo da recuperare. Lo sa anche il pubblico del San Paolo che si avvicina con grande freddezza alla sfida ai granata dell'ex tecnico azzurro Mazzarri: gli spettatori attesi domani sera non toccheranno infatti i ventimila, seguendo un trend negativo che la società spera si inverta per l'appuntamento di giovedì prossimo in Europa League contro lo Zurigo per il ritorno dei sedicesimi.

Probabili formazioni di Napoli-Torino.

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 7 Callejon, 42 Diawara, 8 Ruiz, 20 Zielinski, 24 Insigne, 14 Mertens. (25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 21 Chiriches, 13 Luperto, 5 Allan, 11 Ounas, 18 Gaetano, 99 Milik). All.: Ancelotti. Squalificati: nessuno Diffidati: Albiol e Insigne. Indisponibili: Albiol, Verdi, Mario Rui e Younes. Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 34 Aina, 8 Baselli, 88 Rincon, 7 Lukic, 15 Ansaldi, 14 Iago Falque, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 11 Zaza, 19 Damascan, 21 Berenguer, 23 Meité, 29 De Silvestri, 27 Parigini, 36 Bremer). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rincon, Belotti. Indisponibili: Djidji. Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna Quote Snai: 1,45; 4,25; 7,75.