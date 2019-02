Ligue1: Balotelli ancora in gol, Marsiglia ora è 4/o

Mario Balotelli ancora in gol e il Marsiglia risale in classifica di Ligue1. SuperMario è uno dei due marcatori con cui la squadra di Rudi Garcia ha battuto 2-0 l'Amiens nella 25ma giornata di campionato. Un match deciso quasi subito: ha aperto le marcature al 19' Thauvin e ha raddoppiato l'ex Nizza al 25'. In classifica il Marsiglia sale a 40 punti, agganciando momentaneamente al quarto posto il St.Etienne, domani impegnato in casa contro il Psg. Davanti restano distanti la capoclassifica Psg (59 punti ma solo 22 partite disputate), il Lilla (49 e 24 partite) e Lione (46).

Il quadro della 25/ma giornata

Lione-Guingamp 2-1

Nimes-Digione 2-0

Marsiglia-Amiens 2-0

Angers-Nizza 3-0

Monaco-Nantes 1-0

Bordeaux-Tolosa domenica ore 15

Caen-Strasburgo

Lilla-Montpellier

Reims-Rennes ore 17

St. Etienne-Paris SG ore 21



La classifica