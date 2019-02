Bundesliga, Bayern Monaco vince in rimonta LIVE

Il Bayern Monaco ha vinto in rimonta 3-2 ad Augusta e insegue il Dortmund capolista a -2. I gialloneri, caduti pesantemente in casa del Tottenham in Champions League, sono attesa a Norimberga. Il match clou riguarda la zona Champions e vede impegnate Francoforte-M'gladbach. Tra le altre squadre di testa solo il Lipsia e' impegnato in trasferta.

Il quadro della 22/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Augusta-Bayern Monaco 2-3

Schalke-Friburgo

Stoccarda-Lipsia

Wolfsburg-Magonza

Hoffenheim-Hannover

Hertha-Werder Brema ore 18:30

Eintracht Francoforte-M'chengladbach domenica ore 15:30

Bayer Leverkusen-Fortuna Düsseldorf ore 18

Norimberga-Borussia Dortmund lunedì ore 20.30