Juventus Frosinone, Allegri: "Giocano Cr7 e Dybala"

Juventus Frosinone vedrà in campo Dybala insieme a Cristiano Ronaldo. Parola di Massimiliano Allegri, che alla vigilia dell'anticipo di campionato all'Allianz Stadium sottolinea: "Dobbiamo battere il Frosinone per aggiungere un'altra vittoria sulla strada per lo scudetto e per avere una spinta in più per la partita di Madrid in Champions. Ma gli ossessionati della Champions siete voi - ha aggiunto, rivolto ai giornalisti in conferenza stampa - io penso che siamo fortunati a giocare un ottavo di Champions, in uno stadio nuovo". "Sono contento per la Var in Champions, è utile". Allegri è soddisfatto dell'introduzione, a partire dagli ottavi di finale di Champions League, del supporto tecnologico per gli arbitri. Il primo caso importante di applicazione è stata la rete annullata ieri all'Ajax contro il Real Madrid: "In situazioni normali non sarebbe stato annullato - ha aggiunto Allegri -. Nelle situazioni oggettive la Var è molto utile, in quelle soggettive è comunque a discrezione dell'arbitro"

Così in campo contro il Frosinone - "Ronaldo gioca, finora ha sempre giocato, perchè non dovrebbe farlo?". Allegri non concederà un turno di riposo a CR7 contro il Frosinone nonostante l'impegno del 20 febbraio in Champions League a Madrid. Domani sera giocheranno anche Dybala e Bonucci, forse un tempo Chiellini, mentre Barzagli sarà in panchina. "Il Frosinone - osserva il tecnico bianconero - ha vinto tre volte fuori casa senza subire gol. E se andiamo indietro di tre anni non mi dimentico il pareggio che ci ha segnato a Torino al 95'...".

E sul futuro non si sbilancia - "Sono contento di essere alla Juventus, ho un contratto. Ma di sicuro non c'è niente". Allegri non si sbilancia sul suo futuro in bianconero dopo cinque stagioni alla guida della Juve: "Sono concentrato sul momento, bisogna portare a casa i trofei - spiega l'allenatore -. Abbiamo vinto la Supercoppa, ora dobbiamo ripeterci il campionato e poi provare a portare a casa 'sta Champions. Dobbiamo pensare a noi, a passare il turno contro una squadra tosta come l'Atletico Madrid".