Europa League: Lazio Siviglia, Rapid Vienna Inter

Inter a Vienna alle prese con il caso Icardi mentre la Lazio, che ospita il Siviglia, ha vissuto una vigilia segnata dagli scontri tra tifosi. Sono in corso indagini per risalire ai protagonisti della maxi rissa e dell'accoltellamento di cinque tifosi stranieri (quattro tifosi spagnoli e un americano) di ieri sera nel rione Monti, al centro di Roma. Al vaglio degli investigatori della Digos le registrazioni delle telecamere per risalire ai responsabili. Sotto la lente ci sarebbero ambienti della tifoseria ultras della Lazio.

Sul fronte sportivo dopo la qualificazione in Coppa Italia con l'Inter e due vittorie di fila in campionato, la Lazio di Simone Inzaghi vuole sfruttare l'inerzia positiva anche oggi allo stadio Olimpico contro il Siviglia nel primo atto del sedicesimo di finale di Europa League. "Sarà una partita importante, lo scorso anno abbiamo fatto una bella cavalcata in Europa - dice l'allenatore dei biancocelesti -. Quest'anno è più difficile perché siamo arrivati secondi rispetto allo scorso anno e rispetto all'eliminazione con il Salisburgo stavolta non siamo i favoriti, anche se il Siviglia lo affronteremo al meglio".

