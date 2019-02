Europa League: Ancelotti al debutto e vuole trofeo

Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. E' un trofeo cui il Napoli ritiene di poter ambire. Lo vuole l'allenatore e lo vuole anche la squadra che, come conferma il capitano Lorenzo Insigne, ha fame di vittorie. "L'Europa League - dice Ancelotti - deve essere la certificazione di una stagione che finora è positiva e che diventerebbe indimenticabile se si riuscisse a vincerla. Non è facile, è un torneo molto lungo e complicato, ma delle carte da giocare e ne siamo consapevoli. Al momento tutti siamo soddisfatti di quello che è stato fatto, ma possiamo fare di più e quel di più ci può aiutare a vincere la Coppa". Sul tema, Insigne è ancora più esplicito. "Ci siamo scocciati di partecipare soltanto - dice senza mezzi termini - meritiamo qualche trofeo. Da qualche anno stiamo facendo bene ma non abbiamo vinto nulla. Ora c'è l'Europa League e vogliamo tentare di portare a Napoli un trofeo che manca da tanto tempo". "Siamo un gruppo sano - sottolinea l'attaccante partenopeo - di bravi ragazzi e di professionisti che lavora duro per raggiungere un traguardo. Diciamo sempre 'vinciamo' e non vinciamo mai nulla, però dobbiamo stare tranquilli, perché prima o poi qualche soddisfazione ce la toglieremo". Insomma, anche se la Juve in campionato è molto lontana e se la Coppa Italia è già sfuggita, il Napoli ha ancora obiettivi da raggiungere. "Non è stato un anno di transizione - conferma Ancelotti - abbiamo tanto da giocarci in questi ultimi tre mesi.

