Serie A: Sassuolo Juventus, formazioni

"Contro il Sassuolo mi aspetto una partita difficile, se non saremo bravi a far girare il pallone. Servirà una partita seria". Allegri non si fida degli emiliani di De Zerbi, squadra "con entusiasmo e senza pressione", condizione differente rispetto a quella della Juventus: "Dobbiamo vincere per recuperare i due punti persi con il Parma, il Napoli è lì, mancano tante partite e c'è lo scontro diretto - ha spiegato l'allenatore dei bianconeri -. Sabato volevo una squadra che creasse, ora voglio un passo in avanti, un po' di fase difensiva in più. Quando avremo sistemato tutto, saremo pronti per il finale di stagione". La squadra è in crescita, ma basta parlare tutti i giorni di Champions, c'è un campionato da giocare e da vincere. Quando sarà tempo di Champions la affronteremo, ma l'obiettivo primario resta rivincere lo scudetto". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Troveremo difficoltà, ma noi dobbiamo tornare a vincere e recuperare i due punti persi con il Parma. L'obiettivo è di avere un po' più di fase difensiva".

Allegri: "Torna la BBC, nostra miglior difesa" - "Potete scrivere il titolo bello: la prossima settimana ritorna la BBC". Allegri annuncia il recupero di Chiellini, Bonucci e Barzagli: i primi due "saranno a disposizione la prossima settimana", mentre Barzagli, out dai primi di dicembre, "si allenerà con la squadra e sarà a disposizione per la Champions, o subito dopo". Si sta svuotando l'infermeria bianconera, con il solo Cuadrado ancora lontano dal recupero: buone notizie per la difesa della Juventus. "Sembra che la Juve debba vincere tutto 3-0 senza subire niente - ha attaccato Allegri -. Ha 60 punti, è la miglior difesa del campionato e ha pareggiato una partita, perché ha avuto disattenzioni ed errori singoli".

"Dybala ha chiesto scusa, caso chiuso" - Dybala "ha tenuto un atteggiamento non consono alle sue responsabilità, ma da ragazzo intelligente quale è ha capito e ha chiesto scusa. Il caso è chiuso e peraltro non c'è mai stato". Così Massimiliano Allegri sull'episodio nel finale di Juventus-Parma quando l'argentino, dopo il terzo cambio, ha lasciato stizzito la panchina. "E' non è assolutamente vero - aggiunge il tecnico - che quest'anno ha cambiato posizione: è che c'è Ronaldo che ha caratteristiche completamente diverse da Higuain".