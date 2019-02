Premier League: City-Chelsea, Liverpool cerca allungo

Braccino corto del Liverpool, che dopo la goleada all'Arsenal ha cominciato a frenare. Ora, dopo due pari, ha pero' la possibilita' di riallungare sul Manchester City che, con un turno in piu' giocato, ha raggiunto la capolista. I Reds infatti ospitano il Bournemouth mentre i Citizens ricevono il Chelsea. Guardiola contro Sarri, Aguero (fresco di tripletta) contro Higuain che ha rotto il ghiaccio in Premier realizzando una doppietta. I Blues non hanno velleita' di scudetto, ma il quarto posto comincia a scricchiolare per la marcia trionfale dell'United post-Mourinho e quella regolare dell'Arsenal post-Wenger. Le due inseguitrici hanno trasferte non proibitive col Fulham di Ranieri e con l'Huddersfield. Interessante la sfida tra il Tottenham e il Leicester che ha fermato il Liverpool.

Il quadro della 26/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)