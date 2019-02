LaLiga: Atletico-Real, tempo di derby - LIVE

Emozioni e nervi testi nel Clasico di Coppa, primo dei tre in poche settimane, che al Nou Camp ha partorito un pari che certifica che il Real e' tornato competitivo. E la controprova si avra' sabato nel derby con l'Atletico. La squadra di Simeone, che aspetta di cimentarsi con la Juve in Champions, ha un andamento poco coerente, ma lo stimolo del Real senza Ronaldo prelude a una grande sfida. Se vincono, i colchoneros blindano il secondo posto e si lanciano all'inseguimento del Barca, che ha un impegno medio a Bilbao. Inizio d'anno da tregenda per il Siviglia: un successo, un pari e tre sconfitte, oltre all'umiliante 1-6 col Barca in Coppa. Serve un successo con l'Eibar perche' il quarto posto comincia a vacillare. Sara' un test probante in vista della sfida di Europa League con la Lazio.

