Bundesliga: ostacolo Magonza per il Leverkusen LIVE

Segnali di stanchezza del Dortmund: dopo il pari a Francoforte e' arrivato il ko in Coppa e ora e' atteso da un avversario di valore come l'Hoffenheim. Ma il Bayern, che in Coppa e' passato col fiatone, ha perso a Leverkusen, il gap e' salito a 7 punti e sabato ospita uno Schalke in recupero. Tra le aspiranti all'Europa spiccano due scontri diretti, Moenchengladbach-Hertha e Lipsia-Francoforte.

