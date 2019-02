Serie A: Lazio Empoli, probabili formazioni

Per arrivare in Champions "bisognerà dare continuità ai risultati". Dopo il doppio successo con l'Inter in coppa Italia e in campionato a Frosinone, Simone Inzaghi mette nel mirino l'Empoli nel super-anticipo (causa rugby Sei Nazioni) all'Olimpico. Sfida che vedrà i biancocelesti obbligati a vincere per mantenere il passo Champions e per accorciare a -2 sul terzo posto dell'Inter: "Sarà determinante come si affronteranno le partite gara dopo gara - ha sottolineato in conferenza stampa - è ancora presto per vedere la classifica. Ci saranno scontri diretti e periodi anche meno buoni per tutti. Bisognerà dare continuità di risultati sul campo". Per farlo, servirà una prestazione da Lazio anche domani sera, nonostante l'infermeria minacci numerose defezioni. Su tutte, il rischio di forfait di Immobile e Luis Alberto. Le loro condizioni sono migliorate, esclusa la lesione, anche se il test decisivo per capire se saranno del match ci sarà solo nella mini-rifinitura di domattina: "Dovremo verificare ancora queste due situazioni - ha ammesso Inzaghi - Oggi lavoreremo più sul video che sul campo, poi avremo un piccolo allenamento domani mattina. Al primo impatto sembrerebbe che non ci sono lesioni per nessuno dei due. Ci potrebbe essere qualche speranza".

I risultati non arrivano, ma i numeri giocano a favore dell'Empoli di Beppe Iachini che propone una statistica. "Per curiosità - spiega il tecnico azzurro - mi sono fatto raccogliere dei dati. Emerge che siamo l'ottava squadra per pericolosità offensiva e per quello che creiamo. Abbiamo un'identità, lo facciamo sia in casa che fuori. In diverse circostanze abbiamo messo dentro la partita degli errori che danno una percezione diversa di quello che facciamo. Quando non porti a casa quello che meriti è normale che si facciano delle valutazioni". La preoccupazione di Iachini è quella di non creare tensioni al suo giovane e inesperto gruppo. "La strada da percorrere è quella del non creare pressione ulteriore sui ragazzi, per molti di loro è la prima esperienza in serie A. E' la prima volta anche per me, di solito le mie squadre non prendono gol. Non possiamo abbandonare la filosofia di gioco che abbiamo sposato".

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 Radu; 27 Romulo, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 7 Berisha, 19 Lulic; 11 Correa, 20 Caicedo (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, Luiz Felipe, 14 Durmisi, 25 Badelj, 77 Marusic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 30 Neto, 17 Immobile). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Parolo. Diffidati: Immobile, Luis Alberto, Lucas Leiva. Indisponibili: Luiz Felipe, Patric, Wallace. Empoli (3-5-2): 1 Provedel; 5 Veseli, 26 Silvestre, 32 Rasmussen; 2 Di Lorenzo, 8 Krunic, 10 Bennacer, 8 Traorè, 23 Pasqual; 11 Caputo, 17 Farias (21 Perucchini, 22 Maietta, 39 Dell'Orco, 43 Nikolaou, 34 Diks, 13 Antonelli, 6 Pajac, 4 Brighi, 18 Acquah, 48 Ucan, 7 Mchedlidze, 37 Oberlin). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maietta, Capezzi, Silvestre. Indisponibili: La Gumina, Dragowski. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 1,25; 5,35; 8,50.