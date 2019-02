Trovato il relitto dell'aereo del calciatore disperso Emiliano Sala

Il gruppo privato impegnato nelle ricerche del piccolo aereo 'Piper Malibu' inabissatosi in mare il 22 gennaio con a bordo quattro persone, fra cui il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala, ha annunciato oggi di aver localizzato il relitto "nelle profondità del Canale della Manica". Lo scrive il quotidiano Clarin di Buenos Aires. Informato del ritrovamento, il padre del calciatore, Horacio Salas che vive in Argentina, ha detto poche parole davanti ai microfoni di 'Cronica Tv' sostenendo: "Non ci posso credere, sono disperato". Il relitto, precisa il giornale nella sua edizione online, è stato rinvenuto in mattinata dalla nave FPV Morven - contrattata dalla famiglia grazie a una somma (420.000 dollari) raccolta grazie ad una colletta online - in coordinamento con una unità della Marina britannica. Dopo il ritrovamento le operazioni sono ora passate alla nave 'Geo Ocean III' che dispone di un minisommergibile che cercherà di raggiungere i resti del Piper.